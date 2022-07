W meczu kwalifikacji do Ligi Mistrzów pomiędzy Fenerbache Stambuł, a Dynamem Kijów doszło do skandalu. Po bramce strzelonej przez ukraiński zespół kibice z Turcji zaczęli skandować: „Putin! Putin!”. Wybuchł skandal.

Kibice Fenerbache Stambuł zaczęli skandować „Putin! Putin!” w 57. minucie meczu. Chwilę wcześniej Ukraińcy zdobyli pierwszą bramkę dla swojego zespołu. Po meczu w mediach społczenościowych pojawiło się jednak wiele głosów tureckich internautów, którzy przepraszali Ukraińców za skandaliczną sytuację.

„Tego nie braliśmy pod uwagę. To było godne ubolewania. Nie sądziłem, że spotka nas coś takiego” – podkreślił trener Dynama Kijów Mircea Lucescu. Co więcej, po meczu nie pojawił się na konferencji prasowej, co stanowiło znak protestu.

Pomimo skandalu, to ukraińscy piłkarze okazali się lepsi i po dogrywce 2:1 i wobec remisu w pierwszym meczu 0:0 awansowali do trzeciej rundy kwalifikacji. Tam spotkają się z piłkarzami Sturm Graz.

Źr. Polsat News; twitter