Kibice podziękowali Vitalowi Heynenowi po meczu o brązowy medal Mistrzostw Świata. – Chciałem podziękować i zadedykować ten medal wszystkim wam. Jesteście najlepszymi kibicami na świecie – podkreślił selekcjoner Biało-Czerwonych na antenie Polsat Sport.

W niedzielę Polacy zagrali ostatni mecz na tegorocznych Mistrzostwach Europy. Pokonując reprezentację Serbii 3:0 (25:22, 25:16, 25:22), sięgnęli po brązowy medal imprezy. Tym samym powtórzyli wynik sprzed dwóch lat.

Kibice podziękowali Vitalowi Heynenowi. Wzruszająca scena

Tuż po spotkaniu gorącymi brawami nagrodzony został Vital Heynen. Selekcjoner naszej reprezentacji odpowiedział w ten sam sposób. Nagranie z „rundy honorowej” cieszy się ogromną popularnością w mediach społecznościowych.

– Mam łzy w oczach. To ciężki moment, chciałem przemówić do kibiców, ale mi nie pozwolono. Teraz przy okazji chciałem powiedzieć, że ten medal jest dla wszystkich kibiców polskiej siatkówki – mówił w rozmowie z dziennikarzami.

– To był sezon straconych szans. Nasze ambicje były większe. Zdobyty brąz Euro to dowód, że możemy grać wielką siatkówkę. Chcieliśmy wywalczyć jednak więcej – dodał

Dziennikarz Polsat Sport zapytał Heynena, czy to już koniec jego przygody z reprezentacją Polski. Selekcjoner udzielił dyplomatycznej odpowiedzi. Nawiązał w niej do porażki na Igrzyskach Olimpijskich.

– Jestem bardzo logicznym człowiekiem. Plan był jasny. Nie udało się wygrać igrzysk, więc go logiczne, że powinien przyjść kto inny, by to osiągnął. Jestem bardzo konsekwentny w tych działaniach – podsumował.