Premier Mateusz Morawiecki podczas dzisiejszej konferencji prasowej wspólnej z minister sportu Danutą Dmowską i prezesem PZPN, Zbigniewem Bońkiem zapowiedział poluzowanie obostrzeń w sporcie. Już niebawem kibice wrócą na stadiony, choć nadal będą obowiązywać specjalne wymogi. Będzie też limit osób mogących obserwować rozgrywki z trybun. Boniek powiedział, że Polska jest pierwszym krajem, który zezwoli kibicom powrót na stadiony.

Morawiecki zapowiedział, że już od 19 czerwca kibice wejdą na stadiony podczas meczy piłkarskich. Premier zapewnił, że termin dobrano tak, „żeby spokojnie można było przygotować wszystko pod odpowiednie zasady”. „Tak zrobimy, żeby dochodzenie do stadionu w odpowiednim czasie nie prowadziło do grupowania się ludzi” – dodał.

🗓️Od 19 czerwca:

➡️możliwy powrót kibiców na boiska piłkarskie

➡️zajęte maksymalnie 25% pojemności stadionu

➡️obowiązują wymogi sanitarne pic.twitter.com/cp6PBiuJiD — Kancelaria Premiera (@PremierRP) May 29, 2020

„Dla mnie piłka nożna to coś więcej niż tylko gra, coś więcej niż tylko sport. To jest wielka, wspaniała promocja państwa polskiego, promocja polskiego biznesu, promocja naszej woli walki, naszych umiejętności, naszych możliwości. Cieszę się, że nasza ekstraklasa będzie pokazywana w 16 krajach Europy, że w różnych miejscach będą mogli pooglądać nasze talenty, naszą grę i to bardzo, bardzo dobra wiadomość” – mówił Morawiecki.

„Bardzo się cieszę, że w ciągu miesiąca jesteśmy w stanie wrócić nie tylko z piłką nożną – dzisiaj ruszają treningi ekstraligi żużlowej. Oprócz tego, od jutra będzie można uczestniczyć w zajęciach i współzawodnictwie sportowym na otwartej i zamkniętej przestrzeni do 150 osób” – stwierdziła minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk. „Za przykładem piłki nożnej, ekstraklasy idzie też cały sport, na co wszyscy czekamy – dodała. Kibicujemy piłkarzom, żeby skutecznie wrócili do rozgrywek” – podkreśliła Dmowska-Andrzejuk.

„Będziemy pierwszym krajem, który wypracował protokół, który pozwala kibicom na uczestnictwo w imprezach sportowych” – mówił na konferencji prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. „19 czerwca zaczynamy rundę finałową w ekstraklasie, będzie grała pierwsza liga, będzie grała druga liga. Musimy logistycznie wszystkiego dopilnować” – dodał.

Źr. rmf24.pl