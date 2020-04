Z wyborów nie zrezygnowałam i każdy, kto mówi czy takie słowa sugeruje, to mówi po prostu nieprawdę – ogłosiła Małgorzata Kidawa-Błońska. Kandydata Koalicji Obywatelskiej tłumaczy jednak, że wybory 10 maja nie mogą się odbyć. Zwróciła się również do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

To oświadczenie zakończy dyskusje o wycofaniu się z wyborów Małgorzaty Kidawy-Błońskiej? Wicemarszałek Sejmu, podczas sobotniej konferencji prasowej, stanowczo podkreśliła, że nigdy nie zrezygnowała ze startu w wyborach prezydenckich.

– Wybory jak najbardziej tak, ale wybory uczciwe i w czasie bezpiecznym dla Polaków. Najważniejsze jest, żeby Polacy chcieli iść na te wybory i mnie ryzykowali swojego życia. Z wyborów nie zrezygnowałam – powiedziała na konferencji prasowej.

Kidawa-Błońska o ministrze Szumowskim

Kidawa-Błońska nie ukrywa, że ostatnia wypowiedź ministra Szumowskiego wprawiła ją w zdumienie. – Wyborów nie ma i dziwię się tylko ministrowi Szumowskiemu, bo tak naprawdę jest lekarzem i to on mówi, że najgorszy czas przed nami – powiedziała.

#Kidawa: Wyborów 10 maja nie będzie. To już wiemy i o tym mówiłam od samego początku, że wybory 10 maja nie mogą się odbyć. Ja z wyborów nie zrezygnowała. 10 maja wybory nie mogą się odbyć i na szczęście mój głos został posłuchany, wyborów nie ma. pic.twitter.com/8jlbO7ffQm — WaldemarKowal (@waldemarkowal) April 18, 2020

– Od polityków w ogóle w trudnych czasach, od ludzi wymagam odwagi mówienia prawdy. Przecież on doskonale wie, że te wybory na wiosnę nie mogą się odbyć. Powinien wyjść i powiedzieć: nie wybory na wiosnę nie mogą się odbyć, zajmijmy się tym, co ważne – dodała.

„Dzisiaj wyborów 10 maja nie ma i to jest to, na czym mi zależało”

Kandydatka Koalicji Obywatelskiej przekonuje, że przepisy wprowadzające powszechne wybory korespondencyjne w Polsce nie są jeszcze uchwalone. Właśnie dlatego władze nie powinny ich jeszcze przygotowywać.

– Dzisiaj wyborów 10 maja nie ma i to jest to, na czym mi zależało i wierzę, że doprowadzimy do tego, że będą wybory demokratyczne, w bezpiecznym czasie i wszyscy będą mogli wziąć w nich udział i na tym się teraz skupię – podkreśliła.

Kultura w sieci obietnic W czasie epidemii widzimy, jak bardzo potrzebni są nam artyści. Oglądamy filmy, spektakle teatralne online, słuchamy muzyki, czy czytamy książki. Niestety ludzie kultury zostali bez środków do życia. Posłuchajcie konferencji prasowej. Opublikowany przez Małgorzata Kidawa-Błońska Sobota, 18 kwietnia 2020

Kandydatka KO wyraźnie dała do zrozumienia, że jej formacja nie poprze zmian w Konstytucji RP, które proponuje PiS. – Nie wyobrażam sobie zmiany Konstytucji pod jednostkowe wydarzenie. Konstytucja to nie jest rozwiązanie jednej sprawy, tylko kierunek jak mamy żyć i działać w naszym kraju. Nie wyobrażam sobie pracy nad Konstytucją w tym Sejmie, tak zarządzanym w taki sposób procedowania dokumentów – stwierdziła.

Źródło: Facebook/ Małgorzata Kidawa-Błońska