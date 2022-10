To ma być odbudowywanie polskiej kultury? Wybudowali to Rosjanie jako nasi zaborcy – mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska, komentując koncepcję odbudowy Pałacu Saskiego. Wicemarszałek Sejmu zaliczyła wpadkę…

Temat planowanej odbudowy Pałacu Saskiego pojawił się podczas spotkania w Przemyślu. Wśród dyskutantów była wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, która podzieliła się zdumiewającą refleksją…

– To jest bez uzgodnienia z miastem. Nie wiadomo co będzie w tych budynkach. Odbudowanie ścian? Proszę bardzo. Ale co tam ma być w środku? Trzeba mieć koncepcję. Nie ma planu – zauważyła.

– To ma być odbudowywanie polskiej kultury? Wybudowali to Rosjanie jako nasi zaborcy. Ani nigdy nie było to historycznie związane z Polską. (…) W Warszawie jesteśmy spokojni, że tego nie zdążą wybudować, bo przez rok nic nie zrobią, nawet dużej dziury w ziemi. Gdyby jeszcze było tak, że przychodzą, jest plan. A to trzeba środek zaplanować, a nie tylko ściany. Czemu ma to służyć? Komu ma to służyć? – podsumowała.

Internauci szybko zwrócili uwagę, że Kidawa-Błońska zaliczyła wielką wpadkę, bowiem Pałacu Saskiego wcale nie wybudowali Rosjanie. Budowla została utworzona przez Polaków…

Małgorzata Kidawa-Błońska, spotkanie z kilkunastoma sympatykami w Przemyślu.



O odbudowie Pałacu Saskiego. pic.twitter.com/7rm4NRU4FY — Bambo (@obserwujesobie) October 16, 2022