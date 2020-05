Rzecznik rządu Piotr Muller zabrał głos w sprawie kolejnego etapu znoszenia obostrzeń. Poinformował, że w tym tygodniu możemy spodziewać się decyzji i komunikatów w tej sprawie.

We wtorek w naszym kraju zbierze się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Przeanalizuje on napływające z całej Polski dane dotyczące zachorowań i będzie podejmował decyzję w sprawie ewentualnego wprowadzenia kolejnego etapu znoszenia obostrzeń. Przypomnijmy, że do tej pory zostały otwarte m.in. hotele i miejsca noclegowe, umożliwiono działalność galeriom handlowym, a także żłobkom i przedszkolom.

Rzecznik rządu Piotr Muller poinformował, że decyzje w sprawie kolejnego etapu zapadną w tym tygodniu. „Decyzje dotyczące ewentualnego dalszego znoszenia obostrzeń wprowadzanych w związku z epidemią zapadną w nadchodzącym tygodniu. Wówczas rząd będzie też informować o terminach przejścia do kolejnego etapu zdejmowania ograniczeń” – powiedział.

Póki co nie wiadomo dokładnie, co znajdzie się w trzecim etapie, ponieważ nie jest wykluczone, że zostanie on zmodyfikowanych. Z informacji medialnych wynika, że mają zostać otwarte zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, a także restauracje z możliwością podawania posiłków jedynie w ogródkach. Nie jest też wykluczone, że ruszą zajęcia opiekuńcze w klasach 1-3, a także dozwolona będzie organizacja wydarzeń sportowych do 50 osób (w otwartej przestrzeni i bez udziału publiczności).

Źr.: Radio ZET