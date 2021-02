Kiedy koniec pandemii w Polsce? To jedno z najczęściej wyszukiwanych haseł w wyszukiwarkach internetowych. Głos w tej sprawie zabrał polski lekarz prof. Andrzej Fal, który porozmawiał o tym z Wirtualną Polską.

Już rok borykamy się ze skutkami epidemii koronawirusa. Wirus się cofa, jednak za chwile powraca ze zdwojoną siłą. Eksperci twierdzą, że w tym momencie mamy do czynienia z jego trzecią falą. Lekarze na całym świecie robią, co mogą, aczkolwiek przez długi czas nie mieli skutecznych narzędzi do walki z chorobą.

Od niedawna dysponujemy jednak szczepionką, która daje nam nadzieje na powrót do normalności, tak mocno wyczekiwany przez wszystkich. Nie bez kozery hasło „kiedy koniec pandemii w Polsce?” jest jednym z najczęściej wyszukiwanych w polskim internecie.

Ostatnio głos w tej sprawie zabrał polski lekarz prof. Andrzej Fal. Medyk pokusił się o ocenę tego, kiedy pandemia może dobiec końca. Wziął przy tym pod uwagę fakt, iż coraz więcej osób, nie tylko w naszym kraju, przyjęło już dwie dawki szczepionki.

Kiedy koniec pandemii? Lekarz wskazał termin

„Pewne jest, że pandemia nie wycofa się, dopóki nie zaszczepimy odpowiedniej liczby osób” – powiedział prof. Andrzej Fal w rozmowie z telewizją Wirtualnej Polski. „To jest warunek sine qua non” – dodał.

„Jeżeli nic się nie wydarzy nieprzewidzianego, tzw. czarny łabędź nie pojawi się w tej układance, nie pojawią się warianty wirusa odporne na przeciwciała, czyli odporne na immunizację, którą indukujemy, podając obecne szczepionki, to wydaje się, że to wyszczepienie wystarczy” – oświadczył.

Prof. Andrzej Fal wskazał, że jego zdaniem, przy założeniu, że ws. szczepień wszystko pójdzie zgodnie z planem, już za kilka miesięcy możemy wrócić do względnej normalności. „Odważnie i optymistycznie powiedziałbym, że jesień tego roku jest terminem realnym” – przyznał.