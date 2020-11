Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie nowy radykalnych obostrzeń. Pomimo tego, premier stwierdził, iż nie jest to jeszcze pełny lockdown. Szef rządu określił jasne warunki, od których zależy, czy i kiedy rząd wprowadzi narodową kwarantannę.

Premier ogłosił nowe obostrzenia, ale jednocześnie stwierdził, że to jeszcze nie jest zupełny lockdown. „Przedstawiciele WHO podkreślają, że ta fala koronawirusa może być groźniejsza niż wcześniej. Perspektywy są nieznane i mogą być długotrwałe. Listopad może być jednym z najtrudniejszych momentów.” – mówił Morawiecki.

„Pandemia nasila się, więc i nasza odpowiedź musi być zdecydowana. Kolejne restrykcje są potrzebne, by chronić służbę zdrowia i ludzi przed konsekwencjami pandemii. Dzisiejsze blisko 25 tys. przypadków to za dużo, by mówić o stabilizacji. Proszę pozostać w domu, gdyż każdego dnia wzrost może wynosić 5 tys. osób” – dodał. „Po długiej dyskusji w ramach rządu oraz z ekspertami, rozszerzamy nasze zasady bezpieczeństwa” – poinformował.

Kiedy lockdown?

Choć pojawiały się takie zapowiedzi, rząd postanowił nie wprowadzać jeszcze całkowitego zakazu przemieszczania się bez wyraźnego powodu. Premier zapowiedział jednak, że będzie to kolejny krok, jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie. „Krok za tą granicą jest tylko narodowa kwarantanna, czyli całkowity lockdown, zamknięcie handlu, usług, części zakładów, by powstrzymać najgorsze – pęknięcie całości służby zdrowia.” – powiedział.

Morawiecki określił jednoznacznie, kiedy rząd wprowadzi pełny lockdown. „Jeżeli epidemia dotknie powyżej 50 przypadków na 100 tys. mieszkańców, to włączamy ostry hamulec bezpieczeństwa. Jeśli przekroczy 75 przypadków na 100 tys., to będziemy musieli wdrożyć narodową kwarantannę. Jeżeli jednak liczba przypadków będzie mniejsza, to jest możliwość powrotu do zasad stref czerwonych.” – wyjaśnił.

Nowe zakażenia

We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 24 692 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Najwięcej zakażeń odnotowano w Wielkopolsce, gdzie wykryto prawie 4 tysiące przypadków. Padł również rekord zgonów – z powodu zakażenia COVID-19 zmarło 373 osoby. „Z powodu COVID-19 zmarło 57 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 316 osób” – czytamy

Łącznie w naszym kraju wykryto 439 536 przypadków zakażenia koronawirusem. 6 475 osób nie żyje a 168 960 uznano za wyzdrowiałe.

