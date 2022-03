Doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowicz kreśli możliwe scenariusze zakończenia działań wojennych. Jego zdaniem, wojna zakończy się prawdopodobnie na początku maja, chociaż nie jest wykluczone, że porozumienie pokojowe zostanie zawarte wcześniej.

Ołeksij Arestowicz udzielił wywiadu dla rosyjskiego opozycyjnego dziennikarza i prawnika Marka Fejgina. Wskazał w nim różne warianty zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jego zdaniem, wojna zakończy się prawdopodobnie na początku maja, jednak nie jest wykluczone, że porozumienie pokojowe zawarte zostanie wcześniej.

Zdaniem doradcy prezydenta Ukrainy, wiele zależy od tego, czy Rosji uda się rzucić na front „kontraktowych Syryjczyków”. „Jesteśmy teraz na rozstaju dróg: albo dojdzie do porozumienia pokojowego zawartego bardzo szybko, w ciągu tygodnia lub dwóch, z wycofaniem wojsk i wszystkim, albo spróbują zebrać trochę Syryjczyków na drugą rundę, a gdy ich też przemielimy, dojdzie do porozumienia do połowy kwietnia lub pod koniec kwietnia” – mówił.

Kolejny scenariusz to zakończenie wojny w maju. „Jeśli całkiem oszaleją, to zaangażują żołnierzy służby zasadniczej, którzy będą powoływani do końca kwietnia. Mogą ich spróbować, słabo wyszkolonych, rzucić na dront do końca kwietnia, początku maja” – powiedział. Jednocześnie Arestowicz zaznaczył, że po zawarciu porozumienia jeszcze przez co najmniej 12 miesięcy może dochodzić do niewielkich, taktycznych starć.

Żr.: Wprost, Onet