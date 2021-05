Minister zdrowia Adam Niedzielski stwierdził na antenie TVP Info, że po wakacjach jest szansa na powrót do całkowitej normalności, również w zakresie funkcjonowania opieki zdrowotnej. Jednym z warunków jest to, że nie pojawi się mutacja koronawirusa, która będzie odporna na istniejące szczepionki.

W związku z sukcesywnym spadkiem liczby zakażeń, rząd jeszcze pod koniec kwietnia zdecydował o planie stopniowego luzowania obostrzeń. Minister zdrowia Adam Niedzielski stwierdził na antenie TVP Info, że póki co nie widać, by znoszenie kolejnych ograniczeń przynosiło wzrosty zakażeń. Wręcz przeciwnie, liczba nowych zachorowań wciąż spada.

Szef resortu zdrowia przyznał, że w ostatnich tygodniach do systemu opieki medycznej przywrócono ponad 16 tysięcy łóżek covidowych. Jego zdaniem, jeżeli pandemia nie zaskoczy nową mutacją, po wakacjach powinniśmy wrócić do normalności, także w zakresie funkcjonowania opieki zdrowotnej. „W tym sensie rzeczywiście wychodzimy na ostatnią prostą. Mam nadzieję, że nie pojawi się żadna nowa mutacja, która nie będzie objęta zakresem ochrony szczepienia, bo to mogłoby się przyczynić do powstania następnej fali” – stwierdził.

Adam Niedzielski o szczepieniach nastolatków

Minister zdrowia odniósł się również do kwestii szczepień nastolatków. „Jeżeli będziemy mieli ze strony producentów – a mamy już takie deklaracje, że ta granica wieku, choćby w przypadku preparatu Pfizera będzie obniżana do 12. roku życia – to my oczywiście taką możliwość będziemy udostępniali, tak jak teraz udostępniliśmy tę możliwość dla osób w wieku 16 i 17 lat” – powiedział.

Adam Niedzielski poinformował także, ilu Polaków jest na ten moment odpornych na zakażenie COVID-19. „Te najnowsze badania, które prowadzimy razem z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego, wskazują, że w tej chwili te procent ludzi odpornych to jest 55-60 procent” – wskazał.

Czytaj także: Wiadomo ilu Polaków zachorowało na COVID-19 po szczepieniu. Poznaliśmy dane

Źr.: TVP Info