Pierścionek zaręczynowy to nie tylko wspaniała ozdoba, którą wręczysz podczas oświadczyn. To także symbol miłości, początek nowego, wspólnego życia i znak, że to właśnie z obdarowywaną osobą wiążesz przyszłość. Powinien być wykonany z luksusowego kruszcu, na przykład z białego złota. Posiada ono wiele atutów, na które warto zwrócić uwagę.

Białe złoto – czym dokładnie jest?

Tradycyjne, żółte złoto, które występuje w naturze, nie nadaje się do tworzenia wyrobów jubilerskich. Jest zbyt plastyczne, aby mogło zapewnić ozdobom trwałość. Właśnie dlatego niezbędne jest dodanie do niego domieszek metali, dzięki którym cały wyrób staje się znacznie trwalszy. W zależności od tego, jakie pierwiastki dodamy, otrzymamy inny kolor. Białe złoto powstaje po dodaniu stopu srebra, palladu lub niklu. Każdy z nich nada biżuterii nieco inne właściwości. Najczęściej spotykane jest białe złoto palladowe. Kruszec ten zbliżony jest do platyny, ale ze względu na wysoką cenę nie często wykorzystuje się go w czystej formie. Wykazuje właściwości hipoalergiczne, dzięki czemu pierścionek zaręczynowy nie uczuli Twojej ukochanej. Ostrzegamy przed wyborem białego złota z domieszką niklu. Chociaż taka biżuteria będzie tańsza, może powodować uczulenia. Warto wspomnieć także o żółknięciu białego złota. Aby uzyskać srebrzysty blask, powierzchnia metalu bardzo często powlekana jest rodem. Ścieranie się tej powłoki mylnie postrzegane jest właśnie jako żółknięcie. W rzeczywistości odsłonięty zostaje jedynie naturalny, słomkowy kolor stopu, który z powodzeniem można przykryć kolejną warstwą rodu.

Pierścionki zaręczynowe z białego złota od jubilera Savicki

Pierścionki zaręczynowe z białego złota

Nie bez kozery białe złoto cieszy się ogromną popularnością. Jest ono nieco trwalsze od swojego klasycznego odpowiednika, prezentuje się znacznie nowocześniej, a ponadto stanowi perfekcyjną oprawę dla kamieni szlachetnych. Pierścionek zaręczynowy i białe złoto z cyrkonią lub brylantem to połączenie doskonałe – modele marki Savicki oczarowują swoim perfekcyjnym wyglądem. Wspomniany duet robi ogromne wrażenie, jest niesamowicie elegancki i efektowny. Brylancja diamentu jest fantastycznie podkreślona przez srebrzyste tło. Niezależnie od tego, jaki klejnot wybierzesz, efekt będzie piorunujący. Kolorowe kamienie, takie jak szafir, szmaragd czy rubin, z powodzeniem zaprezentują głębię swoich barw, zabierając Cię w magiczną podróż. Możesz postawić na klasyczny Solitaire z pojedynczym oczkiem lub oczarować drugą połówkę bogato zdobioną biżuterią. Kilka klejnotów dobranych na podstawie znaku zodiaku, preferencji i symboliki zrobi ogromne wrażenie. Właśnie na tym polega fenomen białego złota. Jest ono niesamowicie piękne, a dzięki swojej doskonałej prezencji wydobywa z kamieni z nich najjaśniejszy blask.

Komu dedykowane jest białe złoto

Pierścionki zaręczynowe z białego złota szczególnie pięknie zaprezentują się na dłoniach kobiet o jasnej karnacji. Srebrzysta barwa w subtelny sposób podkreśli chłodny odcień skóry. Tego typu biżuteria to idealna propozycja dla kobiet odważnych, które nie boją podejmować się ryzyka. Przez życie idą z podniesioną głową, twardo stąpając po ziemi. Cenią sobie minimalizm, jednak na piedestale stawiają także luksus. W końcu złoto niezależnie od barwy pozostaje synonimem bogactwa, o którym dawniej mogli marzyć jedynie władcy. Jeśli chcesz, aby Twoja ukochana poczuła się doceniona, podaruj jej pierścionek zaręczynowy z białego złota z brylantem i obserwuj, jak rośnie jej pewność siebie.

