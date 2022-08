Paweł Kieler znów dał o sobie znać. O młodym twórcy zrobiło się głośno, gdy stworzył w sieci piosenkę złożoną z pasków pochodzących z „Wiadomości” TVP. Teraz 22-latek postanowił wziąć na warsztat kontrowersyjny podręcznik „Historia i teraźniejszość” autorstwa Wojciecha Roszkowskiego.

Historia i teraźniejszość to nowy przedmiot, który od września pojawi się w szkołach. I pewnie nie byłoby o nim tak głośno gdyby nie kontrowersje wokół podręcznika autorstwa Wojciecha Roszkowskiego. Tezy, które się w nim znalazły, wzbudziły ogromną dyskusję.

Szczególne kontrowersje wzbudził fragment na temat dzieci poczętych metodą in vitro. Doszło do tego, że jeden z rodziców utworzył zbiórkę pieniędzy w celu pozwania autora książki oraz ministra Przemysława Czarnka. „Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowli. Skłania to do postawienia zasadniczego pytania: kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci?” – czytamy.

Nie jest to jednak jedyny kontrowersyjny przykład, co udowodnił w swojej najnowszej piosence Paweł Kieler. Utwór 22-latka składa się z cytatów pochodzących z podręcznika i błyskawicznie stał się hitem sieci. Można go posłuchać poniżej.

Źr.: YouTube/Paweł Kieler