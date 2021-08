Śmierć 19-latki potrąconej przez autobus miejski w Katowicach wstrząsnęła Polską. Według informacji, do jakich dotarli reporterzy Polsat News, kierowca autobusu zażywał silne opioidowe leki przeciwbólowe. Według tych samych doniesień, miał zażywać również antydepresanty.

Dramat rozegrał się w sobotę przed godz. 6:00 nieopodal przejścia dla pieszych u zbiegu ulic Mickiewicza i Stawowej w ścisłym centrum Katowic. Jadący ulicą autobus miejski linii 910 potrącił młodą kobietę. Niestety 19-latka zginęła na miejscu.

Zdarzenie nagrała kamera, która będzie podstawowym dowodem w tej sprawie. Na nagraniu widać, jak na ulicy stoi grupa osób. Dochodzi tam też do bójki. Kierowca autobusu podjeżdża w to miejsce i się zatrzymuje. Ale w pewnym momencie, z nieznanych teraz przyczyn, rusza przed siebie. I to wtedy dochodzi do potrącenia znajdującej się przed autobusem 19-latki.

Kierowca autobusu zażywał leki

Pierwsze badania wykazały, że kierowca autobusu był trzeźwy w chwili zdarzenia. Pobrano jego krew do badań, aby sprawdzić, czy nie zażywał innych substancji mogących mieć wpływ na jego postrzeganie sytuacji.

Czytaj także: Dramatycznie ustalenia ws. tragedii w Katowicach. Chodzi o 19-latkę, która zginęła pod kołami autobusu

Jak nieoficjalnie dowiedział się polsatnews.pl, kierowca autobusu miał brać silne leki opioidowe. „W ulotce leku czytamy, że może on powodować senność i zawroty głowy i podczas leczenia nie należy prowadzić pojazdów” – informuje telewizja. To samo źródło mówi, że mężczyzna miał zażywać również antydepresanty.

Źr. Polsat News