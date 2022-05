Internauci są pod wrażeniem postawy kobiety, która załagodziła niebezpieczną sytuację. Agresywny kierowca BMW poczuł się urażony gestem jednego z rowerzystów i wysiadł z samochodu z pałką. Nagranie z całej sytuacji zostało opublikowane na kanale STOP CHAM na YouTube.

Do całego zdarzenia doszło 17 maja w okolicach Szczecina, po niemieckiej stronie. Mężczyzna podróżował ze swoimi rodzicami na rowerach. W pewnym momencie pojawił się za nimi kierowca BMW, który zaczął trąbić i prawie rozjechał rowerzystów. Syn machnął w jego kierunku ręką i wygląda na to, że rozwścieczyło to agresora.

Postanowił on zatrzymać auto i wysiąść z niego z… pałką. Rowerzysta zaczął nagrywać, a cała sytuacja zrobiła się niebezpieczna. Na drodze agresywnemu mężczyźnie stanęła kobieta, matka nagrywającego, która odpowiedziała kierowcy. „Ja nie jestem stara, weź się uspokój i idź. Daj spokój, idź” – powiedziała. „A z tą pałką to nie powinieneś w ogóle wychodzić. Bo ten kij ma dwa końce, pamiętaj” – dodała.

Internauci są zachwyceni postawą kobiety, która załagodziła sytuację i być może dzięki niej nie doszło do tragedii. Nagranie z całego zdarzenia można zobaczyć poniżej.

Czytaj także: Słynny ukraiński żołnierz ujawnia, co się dzieje z polską pomocą. „Kradną, kradną, kradną” [WIDEO]

Źr.: YouTube/STOP CHAM