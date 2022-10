W miejscowości Skoki w gminie Puławy 53-letni kierowca Forda ominął samochody stojące przed strzeżonym przejazdem kolejowym, wyłamał opuszczoną półzaporę i zderzył się z pociągiem towarowym. Z obrażeniami ciała mężczyzna trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło dzisiaj około godz. 7:30 w miejscowości Skoki w gminie Puławy. 53-letni kierowca samochodu osobowego marki Ford doprowadził do zderzenia z pociągiem towarowym jadącym z Dęblina do Puław.

Czytaj także: Niedźwiedź zaatakował mężczyznę w górach! Wszystko nagrano [WIDEO]

Jak wynika z ustaleń policjantów, kierowca ominął dwa samochody stojące przed strzeżonym przejazdem kolejowym. Następnie uderzył w opuszczoną półzaporę, po czym wjechał na tory gdzie zderzył się z pociągiem towarowym jadącym w stronę Puław. Z obrażeniami ciała mężczyzna trafił do szpitala.

📌 miejscowość Skoki, gmina Puławy.

53-latek kierujący Fordem ominął samochody stojące przed strzeżonym przejazdem kolejowym, wyłamał opuszczoną półzaporę i zderzył się z pociągiem towarowym.😱

Trafił do szpitala. Nie posiadał uprawnień do kierowania.🚨https://t.co/GHBucMxe32 pic.twitter.com/Jke1SWu6Qz — Policja Lubelska 🇵🇱 (@PolicjaLubelska) October 18, 2022

Jak wykazało badanie, 53-latek był trzeźwy. Okazało się natomiast, że nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Maszynista pociągu był trzeźwy. Trwa wyjaśnianie okoliczności i przyczyn zdarzenia. Pojazd, którym kierował mieszkaniec gminy Puławy został zabezpieczony na policyjnym parkingu do dalszych oględzin.

Źr. Policja