Część turystów, która przyjeżdża w Tatry, nie potrafi dostosować się do obowiązujących tam zasad. Nie inaczej jest w tym roku. Po sieci krążą nagrania turystów, którzy spacerują po Morskim Oku. Jest to nie tylko zabronione, ale i bardzo niebezpieczne, szczególnie w aktualnych warunkach.

W okolicy nowego roku w Tatrach tradycyjnie pojawiło się mnóstwo turystów. Niestety, jak co roku znaleźli się tacy, którzy muszą łamać panujące tam zasady. W ostatnich dniach w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania i zdjęcia dziesiątek lekkomyślnych osób, które spacerują po zamarzniętym Morskim Oku.

Jest to oczywiście zabronione, ale przede wszystkim bardzo niebezpieczne. Szczególnie w obecnych warunkach. Tatrzański Park Narodowy apeluje, by nie wchodzić na taflę Morskiego Oka. W ostatnich dniach temperatura w Tatrach wynosiła nawet 10 stopni Celsjusza, co sprawia, że lód na Morskim Oku zaczął się roztapiać.

Mimo ostrzeżeń, wciąż nie brakuje osób, które nie respektują zakazów. Wielu internautów jest oburzonych takim zachowaniem i apeluje, by lekkomyślni turyści otrzymywali mandaty.

