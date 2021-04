Młoda Lewica porównała prof. Leszka Balcerowicza do Josefa Mengele. Po nagłośnieniu sprawy w mediach na działaczy spadła fala krytyki. W obronie ekonomisty stanęła Klaudia Jachira. Posłanka Koalicji Obywatelskiej nazwała Balcerowicza „polskim bohaterem”.

„Już dzisiaj na stronie my.Politics.pl, rzecznik prasowy Młodej Lewicy Wojciech Vincent Sawoniewicz skonfrontuje Leszka B. – Mengelego polskiej gospodarki odpowiedzialnego za hekatombę 1990 roku!” – napisano w poście Młodej Lewicy na Facebooku.

Wpis młodzieżówki wywołał burzę w mediach społecznościowych. Wkrótce informowały o nim czołowe serwisy informacyjne w Polsce (np. wp.pl i gazeta.pl).

W obronie prof. Leszka Balcerowicza stanęła Klaudia Jachira. „Nikt, kto za główny cel obiera sobie zadłużanie państwa, nie jest w stanie obrazić polskiego bohatera, jakim jest prof. Leszek Balcerowicz” – ogłosiła.

Innym protestującym politykiem był Ryszard Petru, który zestawił lewicowych działaczy ze skrajną prawicą.

Porównanie do którego posunęła się @mlodalewica wobec L.Balcerowicza to dowód na to jak blisko jest skrajnej lewicy do skrajnej prawicy. Obie są groźne dla demokracji.