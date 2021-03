Klaudia Jachira dołączyła do kampanii „Same Plusy. Info”. Zachęca ona do działań przeciwko Kościołowi katolickiemu, takich jak apostazja, wypisywanie dzieci z religii czy branie ślubu cywilnego. Posłanka przekonuje, że dobrą okazją do apostazji może być zbliżająca się Wielkanoc.

Kampania „Same Plusy. Info” organizowana jest przez aktywistki działające przy Ogólnopolskim Strajku Kobiet. Zachęcają one do wypisywania się z Kościoła katolickiego i „brania sprawy w swoje ręce”. „Kościół, jaki jest, każdy widzi i nie warto poświęcać mu więcej uwagi. Skupmy ją na życiu zgodnym z własnymi przekonaniami, uczciwie wobec siebie i świata. Każdy krok się liczy: apostazja, wypisanie dziecka z religii czy ślub cywilny zamiast kościelnego” – informują organizatorzy.

Do akcji postanowiła dołączyć Klaudia Jachira. Posłanka przekonuje, że dobrą okazją do dokonania apostazji może być Wielkanoc, a dokładniej, jak sama to określiła, „Wolne Dni”. „Zbliżają się Wolne Dni – to dobra okazja, by wypisać się z kościoła” – napisała na Twitterze.

W rozmowie z „Gazetą Wyborczą” Jachira wyznała, że sama kilka lat temu dokonała apostazji. „To bardzo proste. Wystarczy wziąć ze swojej parafii akt chrztu i pójść do parafii, do której jesteśmy przypisani. Tam składamy oświadczenie, które znajdziemy m.in. na stronie Sameplusy.info” – mówiła.

Zbliżają się Wolne Dni – to dobra okazja, by wypisać się z kościoła.https://t.co/tg4bqLYSfg pic.twitter.com/QEJiez6NoO — Klaudia Jachira (@JachiraKlaudia) March 27, 2021

Źr.: Gazeta Wyborcza, Twitter/Klaudia Jachira