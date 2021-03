Muniek Staszczyk w obszernym wywiadzie dla portalu polskatimes.pl mówił nie tylko o muzyce. Dopytywany przez dziennikarza postanowił otwarcie podzielić się swoimi poglądami na bieżące sprawy społeczne.

Muniek Staszczyk przyznał, że w sprawie aborcji zdecydować powinni Polacy w drodze referendum. „Potrzebne jest absolutnie referendum. A nie żaden nacisk. Ani z jednej, ani z drugiej strony. To za poważna sprawa. Nie jestem za aborcją, ale nie jestem też jakimś gościem, który nie rozumie kobiet.” – stwierdził.

Wokalista zdobył się na jednoznaczną deklarację. „Jestem chrześcijaninem i jestem za życiem.” – zapewnił. „Sytuacja wymaga szerszego spojrzenia. Nie można tego rozwiązywać siłowo, jeszcze do tego w tak trudnym czasie. Nie śledzę tego z dnia na dzień, bo nie mogę tych newsów oglądać, gdyż popadam w depresję.” – przyznał Muniek Staszczyk.

„To nie jest takie proste, że nagle wymaluję sobie czerwoną błyskawicę na okularach i będę cool.” – konynuuje. „Nie jestem jednak temu przeciwny. Tę kwestię trzeba podjąć rozważnie i w odpowiednim na to czasie. Niech każdy zostawi ten jakże ważny temat swojemu sumieniu” – powiedział.

Muniek Staszczyk: „Jestem przeciwko głupiej nowoczesności”

„Strajk Kobiet ujawnił konflikt cywilizacyjny w Polsce. Kiedyś był spór PiS-u z PO. Ale to już jest przestarzałe. Młodzi ludzie chcą być nowocześni i modni. Czasem niestety w głupi sposób, bo wcale nie znaczy, że wszystko, co nowoczesne jest dobre.” – przyznał Muniek Staszczyk. „Niektórzy kupują tę nowoczesność bez zastanowienia, bo myślą, że będą wtedy cool. A co to znaczy być cool? Dlatego jestem przeciwko takiej głupiej nowoczesności. Ja mam światopogląd oparty na chrześcijańskich wartościach. Ale nie każdy musi mieć tak samo jak ja.” – powiedział.

„Niektórzy niestety biorą cały ten śmietnik z internetu i wkładają go do swojej głowy. Młode dziewczyny w telewizji mówią: „Ja mogę zaadoptować dziecko” – jakby to było jakieś zwierzątko. Jest w tym totalna niedojrzałość.” – ocenił Muniek Staszczyk.

