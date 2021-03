Waldemar Kraska w rozmowie na antenie Polskiego Radia 24 komentował bieżącą sytuację związaną z pandemią koronawirusa. Wiceminister zdrowia zapowiedział, że najbliższym czasie nastąpi przyspieszenie procesu szczepień na Covid-19. Ocenił również, że szczyt pandemii nastąpi najprawdopodobniej w okresie okołoświątecznym.

Podczas audycji na antenie Polskiego Radia 24 padło pytanie, czy w najbliższym czasie przyspieszy proces szczepień. „Zdecydowanie tak.” – odparł jednoznacznie Waldemar Kraska. „Z tych danych, które mamy, szczególnie kwietniowych, wynika, że tych szczepionek będzie więcej, dlatego chcemy też poszerzyć punkty, które mogą Polaków szczepić” – wyjaśnił.

„Jeżeli szczepionka jest dopuszczona przez Europejską Agencję Leków, to ta szczepionka jest bezpieczna, czy ona nazywa się tak czy inaczej.” -mówił Kraska. „Główną zaletą takiej szczepionki jest to, abyśmy nie zachorowali w ciężki sposób. Żadna szczepionka nie daje w stu procentach zabezpieczenia, ale wszystkie dają pewność, że jeżeli zachorujemy, to będziemy przechodzili to zakażenie zdecydowanie łagodniej” – dodał.

Kraska wskazuje, kiedy szczyt trzeciej fali

Padło także pytanie, czy ludzie będą mogli sami wybrać rodzaj szczepionki, jaką chcą się zaszczepić. Kraska przyznał, że na obecnym etapie pojawił się poważny problem logistyczny, aby w każdym punkcie szczepień można było zgromadzić szczepionki różnych firm. Tym bardziej, że różne ich rodzaje wymagają różnych warunków przechowywania.

Kraska nie wykluczył jednak, że być może uda się kiedyś osiągnąć taki etap. „Być może dojdziemy do takiego momentu, ale musimy uzbroić się w cierpliwość” – powiedział. „Uważam, że te szczepionki, które są dopuszczone, są bezpieczne i nie ma znaczenia, którą będziemy zaszczepieni” – podkreślił.

Wiceminister wskazał również, kiedy w Polsce nastąpi szczyt trzeciej fali. „Tydzień przedświąteczny, a także ten poświąteczny będą kluczowe w trzeciej fali pandemii. Z naszych estymacji wynika, że szczyt zachorowań wypadnie właśnie w okresie okołoświątecznym. Dlatego musimy być przygotowani na kolejne wzrosty liczby zakażeń. Codziennie otrzymujemy raporty dotyczące sytuacji epidemicznej i na bieżąco je analizujemy” – powiedział Kraska.

Nowe zakażenia

W niedzielę Ministerstwo zdrowia poinformowało o 29 253 nowych przypadkach koronawirusa. Dwa województwa odnotowały przyrosty przekraczające poziom 4 tysięcy. Z informacji resortu wynika, że w woj. mazowieckim zajęto wszystkie respiratory.

W ciągu ostatniej doby odnotowano 131 zgonów związanych z koronawirusem. Bezpośrednio z powodu COVID-19 zmarło 36 osób, zaś z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 95.

Źr. Polskie Radio 24