Minister Adam Niedzielski poinformował o 31 757 nowych przypadkach koronawirusa. Szef resortu zdrowia spodziewa się, że apogeum trzeciej fali nastąpi w okresie świątecznym. „Niestety nie ma tutaj żadnych pozytywnych sygnałów” – mówił na antenie RMF FM.

Sobota jest trzecim dniem z rzędu, kiedy liczba wykrytych zakażeń przekracza poziom 30 tysięcy. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował na antenie RMF FM, że w ciągu ostatniej doby odnotowano 31 757 nowych przypadków.

Nadchodzi apogeum trzeciej fali. Niedzielski prognozuje

Szef resortu zaznacza, że jest to wynik ok. 5 tysięcy wyższy, niż w ubiegłym tygodniu. – To nieco mniejsza dynamika niż wczoraj. Niestety nie ma tutaj żadnych pozytywnych sygnałów – ocenił Niedzielski.

Niestety, minister zdrowia przyznaje wprost, że najtrudniejszy okres jeszcze przed nami. – Trzeba się spodziewać, że apogeum trzeciej fali będzie w okresie około świątecznym – dodał.

Koronawirus 27 marca. Ponad 30 tysięcy zakażeń. Dwa województwa odnotowały po ponad 5 tysięcy

Mamy 31 757 nowych przypadków koronawirusa – poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Nowe zakażenia wykryto na terenie województw:



mazowieckiego (5205),

śląskiego (5044),

wielkopolskiego (3146),

małopolskiego (2725),

dolnośląskiego (2709),

pomorskiego (1986),

łódzkiego (1694),

kujawsko-pomorskiego (1503),

podkarpackiego (1480),

zachodniopomorskiego (1038),

lubelskiego (1025),

świętokrzyskiego (939),

lubuskiego (840),

warmińsko-mazurskiego (760),

opolskiego (653),

podlaskiego (559).

451 zakażeń nie przyporządkowano jeszcze do konkretnego adresu.

Resort poinformował o śmierci 110 osób z powodu COVID-19 oraz 338 pacjentów z chorobami współistniejącymi.

Szczegółowe dane potwierdzają, że w dalszym ciągu przybywa osób w szpitalach. Od piątku liczba hospitalizowanych wzrosła o 795 (obecnie 28 574), a liczba pacjentów OIOM o 93 (obecnie 2 823).

Choć szpitalach przybywa chorych, to systematycznie zwiększa się również baza łóżek i respiratorów. W ciągu ostatniej doby liczba wolnych łóżek wzrosła o 82 (obecnie 9 387), przybyło również 6 wolnych respiratorów (obecnie 830).