Witalij Kliczko, mer Kijowa, zamieścił emocjonalny wpis na Twitterze. Nawiązuje w nim do dramatycznych wydarzeń, które rozgrywają się obecnie w stolicy Ukrainy.

Kijów znajduje się pod ciągłym ostrzałem rosyjskiej armii. Władimir Putin wydaje się być zdeterminowany, by zdobyć ukraińską stolicę. Chce w ten sposób osiągnąć swój cel, który zakłada podporządkowanie sobie Ukrainy, zwasalizowanie jej i osadzenie w Kijowie marionetkowego rządu.

Opór Ukraińców przed oddaniem Kijowa jest jednak ogromny. W sieci znajdziemy pełno nagrań, na których widać, że Rosjanie mają bardzo trudno przeprawę. Świadczą zresztą o tym straty, jakie ponoszą.

W sobotę 26 lutego wpis ws. sytuacji w Kijowie zamieścił mer tego miasta, Witalij Kliczko. Były pięściarz, który po zakończeniu sportowej kariery aktywnie zaangażował się w politykę, opublikował na Twitterze komunikat skierowany do mieszkańców stolicy Ukrainy. Ma wyjątkowo dramatyczny, ale i napełniający nadzieją wydźwięk.

– Przyjaciele! Kiyani! Ze względów bezpieczeństwa pozostań jak najczęściej w domu lub w schronisku! Nie wychodź i nie jedź do miasta. Oprócz tych, którzy pracują w infrastrukturze krytycznej. Wyjdź z domu tylko po to, aby udać się do schronu. Bronimy naszego miasta! – napisał Kliczko na swoim profilu społecznościowym.