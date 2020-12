Jarosław Gowin był gościem w „Rozmowie Piaseckiego” na antenie TVN24. Wicepremier nie ukrywał, że poważne skutki gospodarcze koronawirusa są dopiero przed nami, chociaż zaznaczył również, że z pandemią radzimy sobie bardzo dobrze.

Nie od dziś wiadomo, że pandemia koronawirusa poniesie za sobą bardzo poważne skutki gospodarcze – zarówno w Polsce, jak i na świecie. I chociaż ich rozmiar jest trudny do przewidzenia, to państwa już dziś próbują się na to przygotować.

Właśnie na temat kryzysu gospodarczego w Polsce wypowiedział się w „Rozmowie Piaseckiego” na antenie TVN24 wicepremier Jarosław Gowin. „W porównaniu z sytuacją gospodarek wielu najbardziej rozwiniętych krajów świata, my radzimy sobie z pandemią bardzo dobrze, ale to nie zmienia faktu, że prawdziwe kłopoty gospodarcze są dopiero przed nami, mówię o skutkach gospodarczych, będą się dawały odczuwać bardzo osobliwie w 2021 roku” – powiedział.

Jarosław Gowin zaznaczył, że Polska potrzebuje wsparcia ze strony Unii Europejskiej. „Tym bardziej potrzebne nam są środki z Europejskiego Funduszu Odbudowy, z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji czy wreszcie ten wynegocjowany w sposób bardzo dla Polski korzystny nowy budżet wieloletni” – dodał.

Źr.: TVN24