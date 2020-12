Wielki ból głowy ma Jarosław Kaczyński. Wszystko ze względu na wyniki sondażu, które opublikował ośrodek badania opinii Kantar.

Zjednoczona Prawica jest w coraz większych opałach. Sondaże wskazują bowiem, że poparcie dla koalicji sukcesywnie topnieje. Ten trend potwierdza również ostatnie badanie przeprowadzone przez ośrodek Kantar.

Zgodnie z tym, co podaje pracownia Zjednoczona Prawica, czyli koalicja PiS, Porozumienia oraz Solidarnej Polski, może liczyć na poparcie oscylujące w granicach 25%. Dla Jarosława Kaczyńskiego najgorsze jest jednak to, że taki sam wynik osiągnęła Koalicja Obywatelska. Oznacza to, że w porównaniu z listopadowym badaniem poparcie dla partii rządzącej spadło o aż 5%. W tym samym czasie KO poprawiła swój wynik o jeden procentowy punkcik.

W sondażu uwzględniono także inne formacje polityczne. Wśród nich m.in. Ruch Polska 2050 Szymona Hołowni. Formacja byłego dziennikarza TVN może liczyć na poparcie rzędu 13%. Na kolejnej pozycji uplasowała się Lewica, na którą gotowych jest zagłosować 8% uczestników przeprowadzonego przez Kantar badania.

6% to z kolei wynik, który uzyskała Konfederacja, a 5% badanych chciałoby oddać swój głos na PSL. Zaledwie 2% ankietowanych poparłoby natomiast Pawła Kukiza i jego ruch.