Do nietypowego zdarzenia doszło w Radziejowie. Kobieta źle zabezpieczyła swoje auto, które następnie staranowało barierkę i zatrzymało się na stojących poniżej samochodach. Policjanci przypominają o obowiązku zabezpieczenia parkowanych samochodów.

Do zdarzenia doszło na ulicy Wysokiej w Radziejowie. Kobieta kierująca oplem, zaparkowała swój samochód na parkingu o lekkim nachyleniu. Podczas uruchamiania auta, pojazd stoczył się z górki, uszkodził barierkę i wylądował na stojących poniżej volkswagenach.

Na szczęście w wyniku tego zderzenia nikt nie został ranny. Chwilę przed zdarzeniem auto próbowano odpalić za pomocą przewodów rozruchowych.

45-letnia kobieta, nie potrafiła wyjaśnić jak doszło do stoczenia się pojazdu. Mundurowi ukarali ją mandatem.

Policjanci przypominają o obowiązku zabezpieczenia parkowanych samochodów. Przepisy dokładnie regulują kwestią zatrzymania i postoju. Kierujący pojazdem jest zobowiązany w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne środki ostrożności, niezbędne do uniknięcia wypadku. Niestosowanie się do tych zaleceń grozi mandatem w wysokości do 500 zł.

