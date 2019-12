Kamil Bednarek zachwycił internautów swoim wykonaniem kolędy pt. „Gore Gwiazda Jezusowi”. Wokalista zaproszony został do „Wielkiego kolędowania z Polsatem”, a jego występ stał się prawdziwym hitem w sieci.

Kolędowanie, które Polsat pokazuje w wieczór wigilijny to już niemal tradycja. W tym roku stacja nagrała go w zabytkowym kościele pokamedulskim w Warszawie. Do kolędowania zaproszone zostały takie gwiazdy jak między innymi Justyna Steczkowska, bracia Golec, Irena Santor, Edyta Bartosiewicz, Krzysztof Cugowski czy Roksana Węgiel.

Wśród osób występujących podczas kolędowania był też Kamil Bednarek. Wokalista wykonał kolędę pt. „Gore Gwiazda Jezusowi” i trzeba przyznać, że jego wykonanie było zdecydowanie najradośniejsze. Bednarkowi udało się nieco „rozbudzić” zgromadzoną w kościele publiczność, w pewnym momencie nawet wyszedł między ławy.

Wykonanie Bednarka zostało udostępnione w mediach społecznościowych. I trzeba przyznać, że stało się niemałym hitem. Film został obejrzany już ponad 100 tysięcy razy. Wielu internautów nie kryje zachwytu twierdząc, że właśnie w taki sposób powinno się wykonywać kolędy.

Nagranie można zobaczyć poniżej lub TUTAJ.

Gore gwiazda Jezusowi Pierwsza gwiazdka na niebie! Czas na kolędę!I jak Wam się podoba wykonanie Kamil Bednarek Opublikowany przez POLSAT Poniedziałek, 23 grudnia 2019

