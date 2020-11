Koalicja Obywatelska chce, by zaplanowane w budżecie 2 miliardy złotych, które w formie obligacji ma otrzymać Telewizja Polska, przeznaczyć na walkę z pandemią koronawirusa. Głos w tej sprawie zabrała Małgorzata Kidawa-Błońska, która stwierdziła, że nasz kraj „wytrzyma bez propagandy”.

Kolejne 2 miliardy złotych z budżetu państwa w formie obligacji ma otrzymać Telewizja Polska. Poprawkę w tej sprawie złożył na czwartkowym posiedzeniu komisji finansów publicznych Henryk Kowalczyk. Natychmiast pojawiły się głosy, że w tak trudnym czasie konieczne jest raczej wsparcie ochrony zdrowia.

Do całej sprawy ostro odniosła się była marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. „Żądamy tak, jak żądają wszyscy Polacy w naszym kraju, żeby te pieniądze, które są tak bardzo potrzebne, te 2 miliardy złotych powinny być przeznaczone na to, co dla Polaków naprawdę jest ważne. Jesteśmy w sytuacji trudnej i trzeba pieniądze wydawać racjonalnie. Bez propagandy Polska wytrzyma, natomiast bez wsparcia leczenia COVID-u, bez wsparcia szpitali, może okazać się tak, że liczba ofiar koronawirusa będzie jeszcze większa” – powiedziała.

Kidawa-Błońska apelowała, by przeznaczyć te pieniądze na leczenie osób chorych na COVID-19. „Telewizja jest potrzebna bo bez niej ludzie nie dowiedzą się, jak wygląda świat, który gotuje nam PiS” – ironizowała.

Źr.: Radio ZET