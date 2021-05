Od dziś zniesione zostają kolejne obostrzenia wprowadzone do walki z pandemią COVID-19. Wszyscy uczniowie klas 1-3 wracają do nauki stacjonarnej, otwarte zostają również galerie handlowe, sklepy budowlane i meblarskie. Co jeszcze się zmienia?

Przed weekendem majowym premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosili zniesienie kolejnych obostrzeń pandemicznych. Ma to związek z coraz lepszą sytuacją w kraju, nowych zakażeń jest coraz mniej, zabezpieczona jest również odpowiednia ilość łóżek szpitalnych i respiratorów.

Już od 1 maja wprowadzono możliwość uprawiania sportu w obiektach na świeżym powietrzu dla maksymalnie 50 osób. W krytych obiektach na basenach mogą z kolei trenować zorganizowane grupy dzieci i młodzieży, jednak zajmując maksymalnie 50 procent miejsc.

Od 4 maja zniesione zostają kolejne obostrzenia. Przede wszystkim, do nauki stacjonarnej wracają wszyscy uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych. Przypomnijmy, że już w ubiegłym tygodniu naukę hybrydową rozpoczęli uczniowie z 11 województw. Od tego tygodnia regionalizacja i nauka hybrydowa zostały zniesione. W szkołach obowiązuje reżim sanitarny, placówki muszą być w weekendy dezynfekowane, a podczas przerw konieczne jest wietrzenie sal.

Duże zmiany również w handlu. Od dziś otwarte są galerie handlowe, a także wielkopowierzchniowe sklepy budowlane i meblowe. Wszędzie tam obowiązuje limit 1 osoby na 15 metrów kwadratowych oraz reżim sanitarny. Taki sam limit obowiązuje od dziś w kościołach. Dodatkowo, rząd wydał tu rekomendację odprawiania ceremonii na świeżym powietrzu.

Ostatnie zmiany dotyczą kultury. Od dziś rząd otworzył galerie sztuki i muzea, w których również obowiązuje limit 1 osoby na 15 metrów kwadratowych.

Źr.: Kancelaria Premiera