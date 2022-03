Wołodymyr Zełenski w swoim najnowszym przemówieniu ponownie zwrócił się do Rosjan. Zaapelował do wszystkich matek, których synowie zostali wysłani na Ukrainę, by dowiedziały się, gdzie są. Odniósł się także do swojego przemówienia w Bundestagu.

Prezydent Ukrainy w swoim najnowszym przemówieniu zwrócił się do matek rosyjskich żołnierzy. „Każda mama, która wie, że jej syna wezwano na wojnę na Ukrainie, powinna sprawdzić, gdzie ten syn jest. W internecie można znaleźć numery telefonów i sprawdzić co tak naprawdę stało się z waszymi dziećmi. Nie potrzebujemy brać tysięcy jeńców, nie potrzebujemy 13 tys. zwłok rosyjskich żołnierzy. Nie chcieliśmy tej wojny, my chcemy tylko pokoju” – powiedział.



Wołodymyr Zełęnski zapewnił, że wojska Ukrainy „odpowiadają na każdy atak, na każde uderzenie okupanta”. Zwrócił się też bezpośrednio do Rosjan. „My chcemy, żebyście kochali swoje dzieci bardziej, niż boicie się władzy” – powiedział. Ostrzegł też wszystkich, którzy w wojnie będą chcieli walczyć po stronie Rosji. „To będzie najgorsza decyzja w waszym życiu” – zapewnił.

Prezydent Ukrainy odniósł się także do swojego wystąpienia w Bundestagu. „Jesteśmy przekonani, że poglądy Niemców się zmieniają. Widzimy, że Niemcy szukają innej drogi, jak w sposób szczery większość Niemców, występuje przeciwko starej polityce” – mówił.

Żr.: Onet