Rzecznik Wód Polskich Sergiusz Kieruzel poinformował, że do Wisły znów zrzucane są nieoczyszczone ścieki. To rezultat ulew, które w poniedziałek przeszły nad Warszawą. Głos w sprawie zabrał już rzecznik MPWiK Marek Smółka.

W poniedziałek nad Warszawą przeszła gwałtowna ulewa. Wygląda na to, że ogromna ilość wody spowodowała problemy z funkcjonowaniu kolektora zastępczego. Powstał on po kolejnej awarii oczyszczalni ścieków „Czajka” po to, by zanieczyszczenia nie trafiały do Wisły.

Teraz rzecznik Wód Polskich Sergiusz Kieruzel poinformował, że ścieki ponownie trafiają do rzeki. „Do Wisły są zrzucane nieoczyszczone ścieki” – przekazał. Zaznaczył również, że to rezultat nawałnicy, która przeszła nad stolicą.

Głos w sprawie zabrał już rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Marek Smółka. Potwierdził on, że nastąpiła przerwa w działaniu kolektora zastępczego. „Deszcz nawalny (miejscami w ciągu 1h spadło 35 l/m2) i ogromna ilość śmieci w kanalizacji, spowodowały przerwę w pracy tymczasowego układu przesyłowego. Zgodnie z procedurą zadziałał przelew burzowy. Jednocześnie pracujemy nad udrożnieniem zapchanych instalacji i ozonujemy ścieki” – przekazał.

Rzecznik MPWiK nie poinformował jednak, czy ścieki faktycznie są zrzucane do Wisły i jak długo to potrwa.

Źr.: Radio ZET, Twitter/Marek Smółka