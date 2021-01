Senator Jacek Bury poinformował w poniedziałek oficjalnie o swoim przejściu do ruchu Polska 2050. To kolejny tego typu transfer – wcześniej do Szymona Hołowni dołączyła Hanna Gill-Piątek. Lider ugrupowania nie ukrywa, że takich przejęć może być więcej.

Jacek Bury poinformował w poniedziałek, że opuścił senacki klub Koalicji Obywatelskiej i będzie reprezentował ruch Polska 2050. Jednocześnie, tak jak do tej pory, pozostanie senatorem niezrzeszonym. Tym samym ruch Szymona Hołowni ma już swoją reprezentację nie tylko w Sejmie, ale również w Senacie.

Hołownia, który był gościem Polskiego Radia 24 zapowiedział, że „to jest początek”. „Jestem spokojny o to, że niebawem, nawet bardzo niebawem, będziemy mogli cieszyć się taką instytucjonalną obecnością poprzez koło parlamentarne” – powiedział.

Lider ruchu Polska 2050 nie ukrywał, że jest otwarty na współpracę z innymi ugrupowaniami opozycyjnymi. „Nie widzę powodu, żeby przechodzić na stronę Zjednoczonej Prawicy. Senator Bury będzie po stronie, po której jest i po której się umawiał z wyborcami, że będzie. Natomiast jeżeli chodzi o współpracę z Platformą Obywatelską to jesteśmy otwarci na współpracę z każdym, kto chce współpracować” – mówił.

Szymon Hołownia zapowiedział również konwencję programową swojego ruchu. „Jeszcze w styczniu powiemy bardzo dokładnie, jakie są nie tylko nasze założenia ideowe, ale jak widzimy bardzo ważną kwestię, jaką jest uporządkowanie spraw na linii państwo-Kościół, w chwilę później, jak widzimy klimat, jak widzimy ochronę zdrowia i edukację. Będziemy pokazywać, że wiemy, jak iść naszym programowym tropem” – zapowiedział.

Źr.: Polskie Radio 24