Wygląda na to, że już wkrótce może dojść do kolejnych zmian w organizacji wesel. Szef GIS Jarosław Pinkas zapowiedział na antenie Radia ZET, że będzie rekomendował zmniejszenie liczby gości do 50 osób oraz wprowadzenie obowiązku rejestracji weselników.

Nie jest tajemnicą, że wesela są częstym ogniskiem koronawirusa w naszym kraju. Obecnie podczas tego typu uroczystości bawić się może 150 osób. Ten limit ograniczony jest w strefach żółtych do 100, a w czerwonych do 50 osób. Nie jest wykluczone, że wkrótce czekają nas kolejne zmiany w tej kwestii.

Już kilka dni temu rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz zapowiedział, że resort rozważa wprowadzenie obowiązku rejestracji gości. „Wszystko wskazuje, że mogą być dodatkowe obostrzenia dotyczące organizacji i liczebności wesel. Istnieje też możliwość doprecyzowania przepisów w zakresie rejestracji wesel, musi to być zapis ustawowy” – powiedział.

Teraz Główny Inspektor Sanitarny zapowiedział na antenie Radia ZET, że będzie rekomendował wprowadzenie dodatkowych ograniczeń na weselach. Ma to być właśnie obowiązek rejestracji weselników, a także zmniejszenie liczby gości do 50 osób na terenie całego kraju.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że obecnie nie zostały jeszcze podjęte żadne decyzje w tej kwestii. „Mamy sygnały z kilku krajów europejskich, także z Izraela, gdzie albo jest wprowadzany całkowity zakaz organizacji wesel, albo są wprowadzane znaczne ograniczenia liczby osób. Za chwilę mamy zespół kryzysowy, będę ten problem poruszał. (…) Na dzień dzisiejszy, na tę chwilę, nie ma żadnej decyzji. Aczkolwiek ciągle apeluję o to, abyśmy na dużych imprezach rodzinnych przestrzegali reżimu sanitarnego, który jest zalecany przez GIS” – powiedział.

Czytaj także: Nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Padł rekord ozdrowieńców!

Źr.: Radio ZET, TVP Info