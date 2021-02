Do kolejnego błędu cenowego doszło we wtorek rano w sklepach Biedronka. W wielu miejscach na terenie całego kraju wino można było kupić za 1,99 zł. Regularna cena za butelkę to 10,99 zł.

To już kolejna tego typu wpadka Biedronki w ostatnim czasie. Kilka tygodni temu w sklepie można było kupić 12 puszek piwa Harnaś za… 1,89 zł. Oznacza to, że jedna puszka kosztowała w wyniku błędu zaledwie 14 groszy. Wygląda jednak na to, że cała sytuacja nie pozwoliła na uniknięcie podobnych w przyszłości.

We wtorek rano w wielu sklepach Biedronka na terenie całego kraju można było w wyjątkowo niskiej cenie kupić wino półsłodkie Fresco Frizzante Fragola. Jego regularna cena za butelkę 0,75 l wynosi 10,99 zł, podczas gdy można było ją otrzymać za 1,99 zł.

Jak podaje portal „Wiadomości Handlowe”, informacje do kierowników sklepów w tej sprawie miały trafić około godziny 10:30. W części miejsc wina wyprzedały się już w całości, w innych zostały schowane na zaplecze. Szacuje się, że w skali kraju błąd może kosztować Biedronkę nawet kilkaset tysięcy złotych.

Czytaj także: Hotele znów otwarte? Rząd może zdecydować już w tym tygodniu!

Źr.: Wiadomości Handlowe