Portal Wirtualnemedia.pl informuje o kolejnej zmianie w stacjach informacyjnych. Donald Arleth, prezenter TVN24, ma pojawić się wkrótce na antenie TVP Info. Tam ma poprowadzić program wspólnie z Karoliną Pajączkowską.

To kolejny już transfer między głównymi stacjami informacyjnymi. Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl, Donald Arleth, prezenter TVN24, ma przejść do TVP Info. Tam ma poprowadzić anglojęzyczny serwis informacyjny skierowany głównie do widzów w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. „Będzie gospodarzem anglojęzycznego serwisu informacyjnego „Flash News” przygotowywanego z myślą o widzach w Ameryce Północnej” – czytamy.

Co ciekawe, Donald Arleth swój program ma poprowadzić wspólnie z Karoliną Pajączkowską. Prezenterka jakiś czas temu również przeniosła się z TVN24 do TVP Info. Para już wcześniej prowadziła wspólnie anglojęzyczny program – było to „News in English” na antenie TVN24.

Źr.: Wirtualnemedia.pl