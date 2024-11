Kolejne dramatyczne zdarzenie w Warszawie. Mężczyzna z raną postrzałową trafił do szpitala.

Niedawno w stolicy rozegrał się dramat. Podczas akcji związanej z ujęciem agresywnego mężczyzny z maczetą w ręce jeden z policjantów postrzelił swojego kolegę z wydziału kryminalnego. Policjant został ciężko ranny. Niestety nie udało się go uratować, mężczyzna zmarł.

Teraz Miejski Reporter donosi o kolejnym dramatycznym zdarzeniu. Doszło do niego w sobotę 24 listopada na strzelnicy przy ul. Jagiellońskiej. Wstępne ustalenia wskazują, że mężczyzna, który przebywał na obiekcie postrzelił się.

Poszkodowany przeżył, jednak wymagał pilnej hospitalizacji. Przewieziono go do szpitala z raną postrzałową. Obecnie, jak podaje policja, w sprawie prowadzone jest śledztwo, które ma wyjaśnić, w jaki sposób doszło do zdarzenia.

Nie wiadomo, co dokładnie wydarzyło się na strzelnicy. Początkowe ustalenia wskazują jednak na to, że być może mamy do czynienia z nieszczęśliwym wypadkiem.

