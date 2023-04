Tomasz Komenda w ostatnim czasie znów znalazł się w serwisach informacyjnych z powodu jego problemów osobistych. Tygodnik „Polityk” dowiedział się, że mężczyzna pierwszy milion z gigantycznego zadośćuczynienia wypłacił już następnego dnia po jego wpłynięciu na konto. Wiadomo, na co przeznaczył tę sumę.

Przypomnijmy, Tomasz Komenda niesłusznie spędził w więzieniu 18 lat za zbrodnię, której nie popełnił. W 2021 roku mężczyźnie przyznano ponad 800 tys. zł odszkodowania i 12 mln zł zadośćuczynienia. To największe tego typu świadczenia w historii Polski.

Ostatnio znów zrobiło się o nim głośno z powodu problemów osobistych. „Wszystko zmieniło się, kiedy Tomek dostał te miliony. Całymi dniami nie było go w domu. Kiedy przychodził, kończyło się kłótnią. Zaczęły się krzyki, wyzwiska. Sąsiedzi zaczęli wzywać policję. Moje dzieci zobaczyły zupełnie innego Tomka niż ten, którego poznały i do którego jedno z nich mówiło „tato”’ – żaliła się jego była partnerka, z którą ma dziecko.

Kobieta opowiedziała, że jej partner nie zgodził się na alimenty w wysokości 4,5 tys. zł na syna i chciał ich obniżenia do 3 tys. zł. Nie chciał również wprost ujawnić swojego majątku.

Komenda wypłacił milion od razu

„Polityka” ustaliła, co Komenda zrobił z pierwszym milionem. Mężczyzna wypłacił go już następnego dnia po tym, jak pieniądze trafiły na jego konto. „Kiedy otrzymał odszkodowanie, następnego dnia poszedł do banku wypłacić milion – specjalnie dla niego zamknięto oddział banku – pieniądze zaniósł mamie” – czytamy.

To właśnie matka najmocniej wspierała go, gdy ten przebywał w więzieniu. Jednak obecnie jego relacje z matką uległy pogorszeniu. „Tomek w ogóle się już do nas nie odzywa. Udaje, że nas nie zna. Nie chce mieć z nami nic wspólnego. Z całą rodziną Klemańskich” – wyznała kobieta w rozmowie z Onetem.

