Za pobicie i groźby odpowie czterech nieletnich oraz jeden 17-latek. W miniony poniedziałek nastolatkowie pobili oraz grozili 13 latkowi i jego rodzinie. Odpowiedzą przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich, z kolei 17-latkowi grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Do pobicia doszło wieczorem w ubiegły poniedziałek na terenie Radzynia Podlaskiego. Jak wynika z ustaleń, pięciu nastolatków w wieku 15-17 lat podbiegło do 13 latka, który spędzał wolny czas z innymi kolegami.

Widząc tą sytuację młody mieszkaniec Radzynia Podlaskiego zaczął uciekać. Gdy dobiegł do klatki swojego bloku jeden z napastników zaczął go bić. Następnie cała grupa zaciągnęła poszkodowanego w ustronne miejsce, po czym kopali i uderzali po głowie leżącego na ziemi chłopaka. Ponadto grozili mu i jego rodzinie. Poszkodowany utracił przytomność oraz doznał obrażeń ciała i trafił do szpitala.

Kryminalni szybko ustalili dane osób biorących udział w pobiciu, którzy zostali zatrzymani. Czterech nastolatków w wieku 15-16 lat to mieszkańcy Radzynia Podlaskiego, natomiast 17 latek to mieszkaniec Piaseczna. Wszyscy usłyszeli już zarzuty, do których się przyznali. Teraz nieletni sprawcy odpowiedzą przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich i mogą trafić nawet do zakładu poprawczego, zaś 17 latkowi grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Źr. Policja