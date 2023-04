W niedzielę wielkanocną w parku we Wrocławiu rozegrały się zupełnie niecodzienne sceny. Alejkami biegała zupełnie naga kobieta pochodząca z Zimbabwe. Kobieta ganiała niektórych przechodniów, a później weszła do stawu. Ostatecznie zatrzymali ją policjanci.

Jak informuje Radio ZET, naga kobieta, która biegała po Parku Stanisława Tołpy we Wrocławiu to 27-latka z Zimbabwe. Media społecznościowe obiegło nagranie ukazujące nietypowe sceny. Sprawą zajmuje się lokalna policja.

Świadkowie relacjonują, że najpierw naga kobieta pojawiła się przy ul. Edyty Stein, a następnie w Parku Tołpy. Jej zachowanie wzbudzało duży niepokój. Kobieta biegała, krzyczała i zaczepiała przypadkowych przechodniów. W parku w tym czasie przebywało wielu spacerowiczów, w tym dzieci.

W pewnym momencie 27-latka postanowiła wejść do stawu. Wówczas na miejscu pojawili się już policjanci. Na początku zdawało się, że kobieta będzie uciekać, ale w końcu udało się ją zatrzymać.

„Gazeta Wrocławska”, informuje, że ta sama kobieta wcześniej próbowała wyskoczyć z okna jednej z kamienic. 27-latka trafiła do szpitala. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną takiego jej zachowania. „Nie popełniła żadnego przestępstwa, a największe zagrożenie stanowiła dla samej siebie. Nie są wobec niej czynione żadne czynności, więc szpital we własnym zakresie przeprowadził testy” – powiedziała aspirant Aleksandra Freus z KMP we Wrocławiu.

Źr. Radio ZET; twitter