Sieć sklepów Pepco szykuje duże zmiany w zakresie obsługi klientów. Czy ci będą zadowoleni z udogodnień?

Okazuje się, że sieć sklepów Pepco podąży drogą pozostałych supermarketów i wprowadzi w swoich placówkach kasy samoobsługowe. Póki co działają one w ponad 60 z blisko 1,2 tys. sklepów.

– Głównym benefitem wprowadzenia kas samoobsługowych jest usprawnienie obsługi klientów. Dzięki zwiększeniu punktów kasowych redukujemy kolejki i również czas pracy kasjerów, którzy mogą więcej czasu poświęcić pracy na sali sprzedaży – powiedziała w rozmowie z serwisem Wirtualne Media Katarzyna Wilczewska, head of corporate communication w Pepco Polska.

Wilczewska podkreśla, że w przyszłości kasy samoobsługowe pojawią się „w znacznej części placówek”. Jest jednak pewien wyjątek. Kasy tego typu nie zostaną wprowadzone bowiem w lokalizacjach, gdzie obrót bezgotówkowy jest niski. Urządzenia umożliwiają bowiem płatność wyłącznie w taki sposób.

Okazuje się, że wdrożenie kas samoobsługowych jest związane z modernizacją sklepów sieci Pepco, który rozpoczął się jeszcze w ubiegłym roku. Jest to projekt pod nazwą New Look. Metamorfozy rozpoczęły się od sklepów w Warszawie. Ciekawostką jest jednak fakt, iż podczas prezentacji wspomnianego projektu nie informowano o wdrożeniu kas samoobsługowych.

Przeczytaj również: