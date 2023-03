W Gorlicach w województwie małopolskim doszło do wstrząsających scen. Komendant Straży Miejskiej po służbie padło ofiarą bestialskiej napaści młodego mężczyzny. Po zatrzymaniu okazało się, że ma on zaledwie 19 lat.

Jak informuje Interia wstrząsające sceny rozegrały się w Gorlicach w czwartek przy ulicy Legionów w centrum miasta. Komendant Straży Miejskiej wracał do domu po służbie. W pewnym momencie zauważył grupę młodych osób, które piły alkohol i awanturowały się na przystanku. Mieli również zaczepiać i poniżać kobietę czekającą na autobus.

Komendant Straży Miejskiej postanowił interweniować i zwrócił nastolatkom uwagę. To wywołało prawdziwy atak agresji ze strony jednego z młodych napastników. Rzucił się z butelką na komendanta, a następnie bezlitośnie okładał go pięściami. Agresor nie przerwał ataku nawet w chwili, gdy ofiara leżała już na ziemi.

Komendant trafił do szpitala, a w mieście ruszyły poszukiwania agresora. Gdy w końcu go ustalono, okazało się, że ma zaledwie 19 lat. Nastolatek na widok policjantów wyciągnął nóż i zaczął się samookaleczać, groził nim również próbującym go zatrzymać funkcjonariuszom. Udało się go zatrzymać dopiero, gdy policjanci sięgnęli po broń.

Lokalne media informują, że komendant doznał m.in. złamania kości biodrowej i wciąż przebywa na oddziale ortopedycznym gorlickiego szpitala.

