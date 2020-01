Dawid Kubacki zajął trzecie miejsce w konkursie Pucharu Świata w Ga-Pa. Po dwóch zawodach Turnieju Czterech Skoczni Polak zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej i wciąż zachowuje szanse na zwycięstwo.

Trzecie miejsce w Oberstdorfie i trzecie w Ga-Pa – Dawid Kubacki przygotował znakomitą formę na Turniej Czterech Skoczni. Po dwóch zawodach zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji turnieju, wyprzedzają go jedynie Niemiec Karl Geiger i Japończyk Ryoyu Kobayashi. Który z nich będzie groźniejszy?

Sam Kubacki w rozmowie z Onetem nie chciał bawić się we wróżby. „Nie mam pojęcia. Nie lubię się bawić we wróżby. Wszystko jest bowiem kwestią pracy. Idę na skocznię i robię to, co potrafię najlepiej. A co zrobią inni? To nie moja sprawa” – powiedział.

Polak przyznał jednak, że jego forma i pozycja w klasyfikacji turniejowej jest dobra. Skoczek nie zamierza jednak patrzeć na klasyfikację ale skupić się na kolejnych zawodach. „Rzeczywiście ładnie to wygląda, ale nie spoglądam na klasyfikację. Nie staram się nawet w nią zerkać, bo dla mnie najważniejsze jest to, co będę pokazywał w kolejnych konkursach. Tylko skupiając się na tym, co mam do zrobienia, mogę sobie otworzyć drogę do tego, by ten turniej zakończył się dla mnie szczęśliwie” – stwierdził.

Przed zawodnikami teraz konkurs w Innsbrucku. Czy Dawidowi Kubackiemu uda się dogadać z Bergisel, na której do tej pory nie szło mu zbyt dobrze? Skoczek jest dobrej myśli. „Czemu nie? To skocznia, jak każda inna. Oddając dobre skoki, można na niej daleko polecieć. Zresztą sam sobie to nieraz udowadniałem na treningach. Teraz dodatkowo wiem, co mam robić, więc tego się będę trzymał” – powiedział.

Całą rozmowę z Dawidem Kubackim można przeczytać TUTAJ.

Czytaj także: Dawid Kubacki znów na podium! Sensacyjny zwycięzca konkursu w Ga-Pa

Źr.: Onet