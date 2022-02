Kibice skoków w Polsce oszaleli ze szczęścia po brązowym medalu Dawida Kubackiego. Emocje poniosły również komentującego finał Przemysława Babiarza. Komentarz dziennikarza TVP wywołał burzę w sieci.

Dawid Kubacki z brązowym medalem zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie. Polski skoczek niespodziewanie wskoczył na podium. Niespodziewanie – bowiem przez cały sezon był daleki od swojej najlepszej formy.

Szczęśliwy dla Kubackiego konkurs komentował na antenie TVP Przemysław Babiarz. Dziennikarz dał się ponieść emocjom. – Z niezależnych od TVP powodów skoki nie cieszyły się ostatnio zbyt wielkim zainteresowaniem, ale wróciły do domu i od razu jest efekt – słyszymy.

-Włączajcie telewizory, dzwońcie do rodziny i sąsiadów. Mamy medal, mamy brązowy medal Dawida Kubackiego – dodaje dziennikarz.

Internauci zinterpretowali komentarz Przemysława Babiarza, jako „szpilę” wbitą w konkurencyjną TVN. To właśnie komercyjny nadawca przejął transmisje skoków w tym sezonie i nie jest tajemnicą, że nie spodobało się to kierownictwu stacji.

W sieci zaroiło się od komentarzy.

Skoki wróciły do domu i od razu mamy efekt – Przemysław Babiarz w relacji w TVP. W samo sedno:) Brąz dla Dawida Kubackiego ! Brawo:)

Babiarz zasugerował, że zdobyliśmy medal olimpijski, bo skoki wrocily do TVP😀. A to się równa ogromnemu bólowi dupy całego gorszego sortu – dzikusów #SilniRazem, a co za tym idzie moją wspaniałą niedzielą. Dziękuję Panu, Panie Przemku😀👊