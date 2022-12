Niebywała sytuacja na Mistrzostwach Świata w Katarze. Turecki komentator Alper Bakircigil, komentujący spotkanie Maroka z Kanadą, został zwolniony w trakcie meczu. Powodem było „zakazane nazwisko”.

Mistrzostwa Świata w Katarze dostarczają nam codziennie niezapomnianych emocji. Większość z nich ma charakter czysto sportowy. Jednak zdarzają się wyjątki…

Ostatnio tego typu przypadek miał miejsce podczas meczu Maroko – Kanada, którego stawką był awans do fazy pucharowej mundialu. Kanadyjczycy rozpoczęli fatalnie, wskutek błędu przegrywali już w czwartej minucie meczu…

Ostatecznie Marokańczycy wygrali 2:1 i wyszli z grupy do kolejnej fazy MŚ. Jednak podczas tego spotkania doszło do zdumiewającej sytuacji. Chodzi o transmisję w tureckiej telewizji TRT, które komentował Alper Bakircigil.

📌Kanada-Fas maçında TRT spikeri Alpay Bakırcıgil, 4. dakikada gol olması üzerine "Şunu hatırlatmak gerekiyor ki, Dünya Kupası'nın en hızlı golü Hakan Şükür tarafından atılmıştı" dedi.



📌Devre arası spiker değiştirildi, ikinci yarıyı spiker Cüneyt Kıran sundu. pic.twitter.com/YMHFCQei8I — 23 DERECE (@yirmiucderece) December 1, 2022

Dziennikarz, nawiązując do szybko strzelonej bramki przez Marokańczyków przypomniał, że najszybszego gola zdobył turecki piłkarz Hakan Sukur, który strzelił go w 11. sekundzie meczu podczas mundialu w Korei i Japonii w 2002 roku.

Wspomnienie tego wyczynu pozornie nie powinno wywołać kontrowersji, lecz być czymś w rodzaju miłego akcentu. Jednak nie w tym przypadku. Przypomnienie o Sukurze wyprowadziło z równowagi pracodawców komentatora.

„Po wydarzeniu, które miało miejsce dzisiaj, zostałem zwolniony z TRT, w której z dumą pracowałem przez wiele lat. Mam nadzieję, że ponownie się zobaczymy” – napisał później na Twitterze. Jego konto zostało szybko usunięte…

Dlaczego wspomnienie o Sukurze wywołuje kontrowersje? Okazuje się, że w Turcji uznaje się go za wielkiego przeciwnika Recepa Erdogana. Turecki prezydent oskarżył byłego piłkarza o próbę zamachu stanu. Wydano również nakaz jego aresztowania i konfiskaty jego majątku.

Sukur uciekł do Stanów Zjednoczonych. Pracuje tam jako kierowca Ubera. Jego powrót do Turcji jest wykluczony. – Erdogan zabrał mi wszystko. Moje prawo do wolności, prawo do wyrażania siebie. Butik mojej żony obrzucono kamieniami. Dzieci były nękane na ulicy, a ja dostawałem pogróżki po każdym publicznym wystąpieniu – podkreślił Sukur.

