Wieloletni prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc ogłosił 10 lutego, że rezygnuje ze sprawowania urzędu. Wskazał nawet swojego następcę, ale do czasu wyborów uzupełniających sprawami miasta pokieruje komisarz. Dziennikarze radia RMF FM ujawnili już nazwisko osoby, która obejmie tę funkcję.

Rozgłośnia informuje, że do KPRM trafił wniosek o powołanie komisarza w Rzeszowie przez wojewodę podkarpacką Ewę Leniart. Komisarz będzie rządził miastem przez najbliższe trzy miesiące, czyli aż do przeprowadzenia wyborów uzupełniających na stanowisko prezydenta miasta.

Kim jest komisarz?

„Obowiązki prezydenta Rzeszowa będzie pełnił Marek Bajdak, dotychczasowy dyrektor Wydziału Nieruchomości w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim” – informuje dziennikarz RMF FM Marek Balawajder. Oficjalnie premier Morawiecki powoła go na stanowisko w przyszłym tygodniu, bo dopiero w środę uprawomocni się decyzja o stwierdzeniu wygaszenia mandatu prezydenta Tadeusza Ferenca.

Czytaj także: Obowiązek noszenia maseczek chirurgicznych w Polsce? Minister zdrowia zapowiada zmianę przepisów

RMF FM informuje, że Marek Bajdak do tej pory „zajmował się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa – jest typowym urzędnikiem, niezaangażowanym politycznie”. Choć jako komisarz, to on będzie teraz rządził miastem, już wiadomo, że nie weźmie udziału w wyborach na prezydenta.

Ferenc odchodzi i wskazuje następcę

Po 18 latach rządów, Tadeusz Ferenc ogłosił decyzję o rezygnacji z kontynuowania kadencji prezydenta Rzeszowa. W ostatnim czasie Ferenc dwukrotnie przebywał w szpitalu. Portal nowiny24 informował, że rezygnacja wieloletniego prezydenta Rzeszowa wiąże się z jego złym stanem zdrowia. Nie można tego wykluczyć, bo w ostatnim czasie samorządowiec ciężko przechodził zakażenie koronawirusem.

Podczas konferencji prasowej w środę, obok ustępującego prezydenta wystąpił Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości z ramienia Solidarnej Polski. Ferenc polecił jego kandydaturę jako swojego następcy. Z kolei Warchoł zapewnił, że wystartuje we wcześniejszych wyborach samorządowych jako kandydat niezależny. Zapowiedział również porzucenie polityki krajowej. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie zyska on poparcia całej Zjednoczonej Prawicy, bo PiS planuje wystawienie własnego kandydata.

81-letni Ferenc był prezydentem Rzeszowa od 2002 roku. Jego wybory to duże osiągnięcia, bo aż czterokrotnie – poza elekcją w 2002 roku – wygrywał w pierwszej turze. Z wykształcenia jest ekonomistą.

Źr. RMF FM; wmeritum.pl