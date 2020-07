Były prezydent Bronisław Komorowski wierzy w zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego w II turze. – Najprawdopodobniej utrzymuje się trend, który niesie Rafała Trzaskowskiego w górę, a prezydenta Dudę w dół – powiedział w „Faktach po Faktach” TVN24. Komorowski ostrzega wyborców przed głosowaniem na urzędującego prezydenta.

Z nowego sondażu Kantar dla „Faktów” TVN i TVN24 wynika, że wybory prezydenckie wygra Rafał Trzaskowski. Kandydat Koalicji Obywatelskiej otrzymał 47 proc. głosów, zaś prezydent Andrzej Duda – 46 proc. Pozostałe 7 proc. respondentów nie wie jeszcze, na kogo zagłosuje w II turze.

Wyniki badania skomentował w „Faktach po Faktach” były prezydent Bronisław Komorowski. – Trzeba zachować ogromną ostrożność w wyciąganiu wniosków z tego sondażu, a jeden da się wyciągnąć. Najprawdopodobniej utrzymuje się trend, który niesie Rafała Trzaskowskiego w górę, a prezydenta Dudę w dół – podkreślił.

– Czy to wystarczy, żeby te wybory przyniosły pełną zmianę? To nie jest pewne, ale jest duża szansa i należy ją uchwycić – dodał.

Były prezydent ostrzega wyborców przed głosowaniem na Andrzeja Dudę. – Każdy głos oddany na Andrzeja Dudę to tak naprawdę jest głos dla Jarosława Kaczyńskiego – podkreślił w programie TVN24.

Komorowski przyznał, że liczy na zmianę w Pałacu Prezydenckim. Podstawowym argumentem jest, według niego, brak niezależności urzędującego prezydenta. – Bardzo, oczekuję zmiany na stanowisku prezydenta, bo nie wierzę w to, żeby Andrzej Duda mógł zerwać tę szczególną nić łączącą go, łańcuch chyba bardziej, łączący go z zapleczem PiS-owskim i prezesem Kaczyńskim – dodaje.

