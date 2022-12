Trwa koncentracja wojsk rosyjskich i białoruskich za naszą wschodnią granicą. Takie doniesienia o połączonej armii pojawiły się w tym tygodniu. Odniósł się do nich gen. Serhij Najew, dowódca Sił Połączonych Ukrainy.

Od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainie spekuluje się o możliwości dołączenia Białorusi do ataku. Jednak dotychczas reżim Alaksandra Łukaszenki bał się przyłączyć do kampanii Kremla.

Jednocześnie Białoruś pozostaje bazą wypadową i wsparciem dla wojsk rosyjskich. To z terenów Białorusi startowały śmigłowce, samoloty oraz wystrzeliwane były pociski na Ukrainę. Co więcej, to właśnie z Białorusi ruszały wojska rosyjskie, które usiłowały podbić Kijów.

Teraz temat udziału Białorusi w wojnie powrócił na nowo, za sprawą ustaleń ukraińskiego wywiadu. Chodzi o koncentrację wojsk Rosji i Białorusi na terenie północnego sąsiada Ukrainy.

Odniósł się do tego Dowódca Sił Połączonych Ukrainy – tj. zawodowej armii i oddziałów ochotniczych – gen. Serhij Najew. Podkreślił on, że ukraińska armia będzie bacznie monitorować sytuację w gotowości do reakcji.

– Sytuacja w północnej strefie operacyjnej jest pod kontrolą. Na terytorium Białorusi trwa gromadzenie połączonych sił rosyjsko-białoruskich. W związku z tym, stale monitorujemy tę sytuację i przygotowujemy nasze siły do racjonalnej reakcji – powiedział cytowany przez portal „Ukraińska prawda”.

– Obecnie nie ma zagrożenia ze strony Białorusi. Praca, którą wykonujemy, powinna zwiększyć odporność naszej obrony i racjonalność naszej reakcji na wzrost tego zagrożenia – dodał.

