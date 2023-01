Koncert Zenka Martyniuka w Poznaniu został oprotestowany przez środowisko artystyczne. Ostatecznie występ artysty odwołano. Na wiadomość zareagował radny Prawa i Sprawiedliwości.

Za kilka tygodni, 20 lutego, miał się odbyć koncert Zenka Martyniuka pt. „Zakończenie karnawału z Zenonem Martyniukiem i Zespołem Akcent”. Wydarzenie zaplanowano w Auli poznańskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Jak informowała „Gazeta Wyborcza” plany te zostały oprotestowane przez środowisko artystyczne, zwłaszcza przez muzyków Filharmonii Poznańskiej. – To jest uniwersytet, sala, w której odbywa się jeden z najważniejszych konkursów skrzypcowych, tu immatrykuluje się studentów, wręcza doktoraty, przyjmuje prezydentów i Güntera Grassa – argumentował jeden z muzyków.

– Rola kulturotwórcza tego miejsca jest nie do opisania. Koncert disco polo w tym miejscu jest po prostu niedorzeczny – dodaje artysta. W jego ocenie aula UAM jest kojarzona „z wydarzeniami tzw. kultury wysokiej, a disco polo do niej nie należy”.

Koncert Zenka Martyniuka odwołany? Radny przedstawił informacje

Temat został nagłośniony do tego stopnia, że zajęto się nim podczas sesji Rady Miasta. Fala protestów najwidoczniej odniosła skutek. Jak donosi Wirtualna Polska, poinformował o tym radny PiS Michał Grześ.

– To nic, że odbywają się tam różne koncerty muzyki rozrywkowej, ludowej i to lepszych i gorszych artystów. Disco polo jest granicą, której przekroczyć nie można. Według oponentów aula to miejsce święte. Czy rzeczywiście? – mówi, cytowany przez Radio Poznań.

– Akademia Królewska, tak nazywała się instytucja, na potrzeby której aula powstała. Powiem łagodnie, że Akademia Królewska za czasów pruskich nie służyła do podkreślania polskości naszych ziem – zauważył.