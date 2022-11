Jarosław Wolski, znany ekspert od wojskowości, uważa, że toczą się zaawansowane negocjacje na linii USA-Rosja. To oznaczałoby, że w niedługim czasie skończy się wojna na Ukrainie.

Niedawno media obiegła informacja o tym, że Rosjanie wycofali się z Chersonia, miasta na Ukrainie, które zajęli zaraz na początku wojny. Niedługo później Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, w enigmatycznych słowach wypowiedział się na temat zakończenia „specjalnej operacji wojskowej” w drodze negocjacji.

Jarosław Wolski, znany analityk od wojskowości, nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia ze schyłkiem działań wojennych na Ukrainie. Jego zdaniem toczą się obecnie zaawansowane rozmowy pomiędzy USA, sojusznikiem Ukrainy oraz putinowską Rosją.

Wolski wskazuje również kilka dowodów, które zdają się potwierdzać jego tezę. Podkreśla m.in., że odwrót Rosjan z Chersonia przebiegał wyjątkowo spokojnie, a Ukraińcy wstrzymywali się od ostrzału artyleryjskiego opuszczających pozycje putinowców.

Niebawem koniec wojny? Wolski wskazuje kilka dowodów

Wolski przyznaje m.in., że dowodem na to, że toczą się zaawansowane rozmowy jest fakt, że Rosja respektuje tzw. „porozumienie zbożowe”. Dodatkowo, od pewnego czasu ustały rosyjskie groźby dotyczące użycia broni masowego rażenia.

– UA pozwolili RUS wycofać się z Chersonia z zerowymi stratami. Owszem – może uznali że nie warto bo i tak wygrali – kontynuuje analityk (pisownia oryginalna).

2. Skończyło się straszenie atomem.

3. UA pozwolili RUS wycofać się z Chersonia z zerowymi stratami. Owszem – może uznali że nie warto bo i tak wygrali. Ale nawet — Jarosław Wolski (@wolski_jaros) November 12, 2022

– Całość sprowadza mnie do przypuszczeń że coś jest na rzeczy. ps. uważam że właśnie na skutek w/w dojdzie niedługo do kolejnych gwałtownych walk w Donbasie i Ługańskim. I to nie absurd – podsumowuje.