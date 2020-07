Konfederacja nie poparła żadnego z dwóch pozostałych kandydatów w drugiej turze. Politycy pozostawili tę decyzję własnym wyborcom. We wpisie na Facebooku przedstawiciele ugrupowania przekonują, że „odrzucają całą bandę czworga”.

„Gdy obóz POPiS-u fałszywie umizguje się do Konfederacji i naszych wyborców, my z całą mocą podkreślamy, że odrzucamy całą „bandę czworga”. Pokazujemy, że tworzymy silne, ideowe ugrupowanie, które zdobywa coraz mocniejszą pozycję na polskiej scenie politycznej.” – zapewnia Konfederacja w mediach społecznościowych.

„Dziękujemy, że dajecie nam niezbędną energię i wiarę do walki o najlepszą przyszłość dla Polski! To my jesteśmy dla Was, a nie odwrotnie. Wspólnie rośniemy w siłę, by doprowadzić prawdziwych reform systemowych w Polsce a nie dalszego pudrowania tego antyobwatelskiego ustroju” – czytamy dalej.

„Musimy skończyć z traktowaniem państwa jak prywatnego folwarku i żerowaniem na pieniądzach obywateli. Jesteśmy gotowi na niezwykle ciężką pracę, której owoce na pewno przyjdą. Wspierajcie nas, to nasz wspólny, wielki cel!” – apeluje Konfederacja.

Źr. facebook