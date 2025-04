Konfederacja w koalicji z Prawem i Sprawiedliwością może przejąć władzę w Polsce. Tak wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster. Jednak, aby do tego doszło, to w dniu wyborów wyniki muszą być takie same, jak w sondażu.

Zgodnie z wynikami badania zrealizowanego przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu”, w Polsce może dojść do zmiany rządów. Badanie wskazuje, że na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 32,35 proc. ankietowanych. To tylko o włos więcej, niż na drugi w zestawieniu PiS.

Sondaż wskazuje, że poparcie PiS oscyluje na poziomie 31,76 proc. Na trzeciej pozycji z 18,08 proc. głosów znajduje się Konfederacja.

Trzecia Droga (PSL-Polska 2050) uzyskałaby 8,06 proc., Nowa Lewica Wiosna-SLD – 5,02 proc., a partia Razem 3,48 proc.

„Super Express” wyjaśnia, że gdyby taki wynik powtórzył się w dniu wyborów, to PiS i Konfederacja dysponowałyby większością wystarczającą do utworzenia rządu.

Sami zainteresowani również nie wykluczają takiego scenariusza. „Pracujemy ciężko na zaufanie wyborców i nie wykluczamy współpracy z PiS. Ale decyzję w sprawie rządów z PiS, czy z innymi partiami, które będą zgadzać się z naszym programem, będziemy podejmowali po wyborach parlamentarnych za dwa lata” – powiedział wicemarszałek Sejmu i jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak.

„W polityce należy brać pod uwagę wszelkie scenariusze” – powiedział z kolei Jarosław Kaczyński. Prezes PiS przekonywał również, że lepiej zawrzeć koalicję z Konfederacją, niż z 'ludźmi, którzy chcą zlikwidować państwo polskie’.

Źr. Polsat News